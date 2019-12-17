Александра Тлявова: Подозреваемый в убийстве внука Кирюши говорил нам: "Мне ничего не будет"

Полгода назад история гибели пятилетнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого потрясла Украину. Напомним, 31 мая местные сотрудники полиции - 31-летний Иван Приходько и 42-летний Владимир Петровец с друзьями – подвыпили и устроили стрельбу из винтовки. Импровизированный «тир» разместился в лесопосадке на окраине города, очень близко к жилым домам. И после одного из выстрелов пуля вылетела на соседнюю улицу и попала в игравшего на улице ребенка. Через несколько дней пятилетний Кирилл умер в больнице.

В начале декабря следователи Государственного бюро расследований завершили расследование этого дела. По версии следствия, роковой выстрел совершил Приходько. Также известно, что в подвыпившей компании был и 16-летний сын Петровца – Станислав. Главная улика, винтовка так и не найдена.

В ближайшие дни родственники погибшего Кирилла Тлявова начнут изучать материалы дела. Но они уже практически не верят в то, что справедливость восторжествует и убийца 5-летнего ребенка будет наказан.

Бабушка Кирилла Александра Тлявова рассказала УНИАН, что никто из подозреваемых не признает вину и даже не извинился перед семьей. Она говорит, что в тот вечер стреляли все четверо подозреваемых, и считает, что местные полицейские помогли подозреваемым избавиться от главной улики – винтовки.

Со дня смерти вашего внука уже прошло полгода…

…Мы в тот день сходили на кладбище, в церковь. Зашли в детский садик, попросить, чтобы помянули. Воспитательница расплакалась. Там очень любили Кирюшу...

Не знаю, какие нервы надо иметь, чтобы это пережить. У меня сейчас пять или шесть наименований таблеток на столе. Всю нашу семью это горе подкосило. Невестка Таня только из больницы вернулась, три недели там пролежала. Старший внук тоже только из областной больницы приехал. Кирилл истекал кровью у него на глазах (дети вместе играли), он до сих пор не может отойти от случившегося. К нему приезжали психологи из Киева, работали с ним, но прошло время, и у мальчика начались приступы удушья. Пошли в больницу, начали сдавать анализы, делать УЗИ, а причина непонятна. Врачи говорят: «На нервной почве».

Сына Игоря это все тоже измотало. У него истерика была, когда он узнал, что дело переквалифировали на более мягкую статью, что полицейских, по итогу, обвиняют не в умышленном убийстве, а в убийстве по неосторожности. Как это, ребенка убили, а срок - от трех до пяти? Вот, как это? А родственники этих полицейских еще и рассказывают: «За что им давать пожизненное? Они же просто стреляли».

Подозреваемые извинились? Признали вину?

Ничего подобного. Только один из них на суде глаза опускает, остальные ведут себя нагло.

Полицейских и их друга Дмитрия Кривошея арестовали, а 16-летнего Станислава (сын Владимира Петровца, - УНИАН) отпустили, у него ночной домашний арест. Он учится в военном лицее и гуляет по городу, как ни в чем не бывало. Недавно случайно встретил старшего внука, сказал ему: «Мне них*ра не будет». И, получается, что пока суд не вынесет приговор, его не имеют права отчислить. Хотя абсурд, как он может после такого учиться в военном лицее? Есть у нас законы и справедливость?

Какие аргументы у адвокатов подозреваемых?

Их защита такое придумывает о нас! Они затягивают процесс, хотят добиться, чтобы меня не пускали в суд. Придумали, что я угрожаю главному свидетелю, тете Гале (это женщина, рядом с домом которой погиб Кирюша, она вызывала скорую, - УНИАН). Нелепость! Мы нормально общаемся с ней. А тут я узнаю, что грозила надеть ей мешок на голову и вывезти в посадку. Мне говорят, что эти угрозы услышала жена одного подозреваемого, но жалуется на них другой подозреваемый. Нелепость! Убили ребенка, а нас виноватыми делают.

Только один адвокат из Переяслава отказался их защищать, остальные согласились и на досудебных заседаниях на себе рубахи порвали, доказывая: «Это не мой стрелял». Один защитник вообще говорит: «Мой - не виноват». А кто виноват, люди добрые? Ребенка убили! И, насколько я знаю, стреляли все четверо.

Я устала так, что сама не знаю, где правда. Кому верить? Им, или тому, что следователи написали?

По результатам полицейского расследования привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Это действительно так?

Мне об этом ничего не рассказывали. Но, вот, убрали одного из начальников переяславской полиции. Вы думаете, он ведра на стройке носит? Точно также служит в соседнем райотделе, в тридцати километрах от нас.

Не привлекли тех, кого надо было. Смотрите, полицейских задержали в четыре утра. В 5-30 привезли к дому, где все произошло, где они стреляли. И туда же к ним вскоре приехала бывшая жена, кум, кума… А кто же им сказал, что надо приехать туда? Не полицейские ли позвонили? В итоге, винтовка исчезла. Пишут, что провели 30 обысков. Когда ж вы их обыскивали? Как вы их обыскивали, если прямо в глаза мне говорили: «Вы что, не понимаете, что винтовку перепрятали?».

По бумагам они нормально следствие провели. Пятнадцать томов написали. А толку? Прокурор мне говорил, что начнутся суды, и они будут опять давать показания. И они не будут свидетельствовать против себя. В итоге, суд будет тянуться - из пустого в порожнее. Не знаю, чем все кончится.

Пока знаю, что им инкриминируют четыре или пять статей: 119-ю (убийство по неосторожности), 296-ю (хулиганство). Добавилась статья 263-я (незаконное обращение с оружием). Наши адвокаты пытались добиться, что бы их судили и за втягивание несовершеннолетнего в преступление, но нет.

За полгода боль от потери внука хоть немного притупилась?

Все говорят: «Время лечит». Но я только сейчас начала осознавать, что его нет… Я не верю, что его нет. (Плачет)

Влад Абрамов