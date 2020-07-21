Суд назначил 16 миллионов гривень залога адвокату, который пытался подкупить главу Фонда госимущества

Злоумышленник предлагал 800 тыс. долларов за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц.

Высший антикоррупционный суд сегодня избрал меру пресечения в виде залога в размере 16 млн гривен адвокату, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Кроме того, на подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в частности: прибывать к детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места жительства и места работы: не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения с свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, подозреваемый предлагал председателю Фонда госимущества 800 тыс. долларов за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

9 июля злоумышленник был задержан на «горячем» сразу после предоставления им 200 тыс. долларов, что составляло первую часть оговоренной суммы.

10 июля ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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