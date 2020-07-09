Главу ФГИ пытались подкупить за $800 тысяч (фото)
Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, средства гражданин предлагал чиновнику за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.
Мужчина был разоблачен "на горячем", сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно - 200 тыс. долларов.
Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНИАН, 12 июня были задержаны три человека, которые пытались передать 5 миллионов долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который был выдан на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.
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