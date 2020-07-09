Главу ФГИ пытались подкупить за $800 тысяч (фото)

Средства злоумышленник предлагал за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц.

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили гражданина, который за 800 тыс. долларов пытался подкупить председателя Фонда госимущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, средства гражданин предлагал чиновнику за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Мужчина был разоблачен "на горячем", сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы, а именно - 200 тыс. долларов.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 12 июня были задержаны три человека, которые пытались передать 5 миллионов долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, президента компании Burisma Group Николая Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который был выдан на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram