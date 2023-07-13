Митрополит УПЦ МП назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом".

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты противоправной деятельности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя), известного по прозвищу "Мерседес", и сообщила ему новое подозрение.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

"Задокументировано, что за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

В то же время, инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика.

В связи с этим, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело Паши "Мерседеса" - датели

1 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии РФ.

Вскоре суд избрал ему меру пресечения на 60 суток – митрополита отправили под домашний арест с электронным браслетом. Позже эта мера был продлен.

Митрополит заявлял, что якобы не может находиться под домашним арестом. Мол, в доме, где он находится, нет, где спать, а также тепла и света. Журналисты нашли этот дом и опровергли заявления Павла.

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