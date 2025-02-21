Враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах нашего государства.

Служба безопасности Украины фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационно-психологических спецопераций в Украине.

Как сообщил пресс-центр СБУ, за последнее время значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений.

Отмечается, что для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, активнее всего - в ТикТок и Телеграмм.

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В спецслужбе проинформировали, что в деструктивном контенте враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах нашего государства. Одновременно россияне призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают деньги за участие в митингах.

"Служба безопасности осуществляет все необходимые меры реагирования и отрабатывает имеющиеся и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины. СБУ обращается к гражданам быть бдительными и не реагировать на враждебные провокации, которые РФ использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве. Попутно отмечаем, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (особенно в условиях определенных ограничений, которые устанавливает Закон Украины "О правовом режиме военного положения") содержат признаки преступления по статье 109 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Война в Украине - операции России

Как сообщал УНИАН, в Российской Федерации готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля, заявили Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Пропагандисты России получили указание продвигать "победные" нарративы к годовщине вторжения. В частности, пропагандистская армия и спецслужбы государства-агрессора России по указанию из Кремля активизируют усилия для разжигания уныния среди украинского общества, дестабилизации ситуации внутри нашего государства и дискредитации Украины среди государств-партнеров, которые оказывают критически важную военную помощь нашим Силам безопасности и обороны в борьбе с оккупантами.

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