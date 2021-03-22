Дмитрий Разумков отметил, что"демократия должна быть демократией".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию вокруг акции у Офиса президента.

Об этом он сказал в комментарии журналистам во время визита в Брюссель (Бельгия), который транслировал канал «Украина 24».

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Отвечая на вопрос о его отношении к событиям у Офиса президента, спикер отметил, что «демократия должна быть демократией».

«Это не означает, что можно делать все, что тебе заблагорассудится. Потому что твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. И если мы будем позволять себе портить любое имущество: государственное, личное - это неуважение, в первую очередь, к себе, в первую очередь, к своему государству», - сказал Разумков.

Он отметил, что институты необходимо уважать.

«И точно не надо сгонять свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают», - отметил председатель ВР.

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Приговор Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Таня Поляковская