Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию вокруг акции у Офиса президента.
Об этом он сказал в комментарии журналистам во время визита в Брюссель (Бельгия), который транслировал канал «Украина 24».
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Отвечая на вопрос о его отношении к событиям у Офиса президента, спикер отметил, что «демократия должна быть демократией».
«Это не означает, что можно делать все, что тебе заблагорассудится. Потому что твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. И если мы будем позволять себе портить любое имущество: государственное, личное - это неуважение, в первую очередь, к себе, в первую очередь, к своему государству», - сказал Разумков.
Он отметил, что институты необходимо уважать.
«И точно не надо сгонять свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают», - отметил председатель ВР.
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: «Зеленский, не молчи!», а также: «Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!».
- Читайте такжеРазбитые стекла, разрисованный фасад ОП и салют: как на Банковой "отмечали" день рождения Стерненко (фоторепортаж)Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненка и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также поразливали красную краску.
- В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
Приговор Стерненко: что известно
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненку наказания в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
- Стерненко и еще одного обвиняемого по делу - Руслана Демчука - взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
- 19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
- Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве гражданина Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.
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