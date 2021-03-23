Еще одному участнику акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.
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«Лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову полиция только что вручила подозрение, отказавшись дождаться адвоката. Статья 296 ч. 4 «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет», - говорится в заметке.
Также Филимонов на своей странице сообщил, что ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК без присутствия адвоката. Он опубликовал фрагмент текста подозрения, где сказано, что "Филимонов, идя впереди неустановленных лиц, подходя к зданию ОП, давал голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал к началу активных хулиганских действий".
Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило под ОП
- Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "справедливость Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующий выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены офиса президента, а также разлили красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекла и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Стерненко у здания ОП и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютную установку и устроили канонаду под возгласы: "С днем рождения, Сергей!". По предварительным оценкам, повреждения здания Офиса президента оценили примерно в два миллиона гривень.
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