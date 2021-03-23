По словам активиста, это лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов.

Еще одному участнику акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.

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«Лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову полиция только что вручила подозрение, отказавшись дождаться адвоката. Статья 296 ч. 4 «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений». Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет», - говорится в заметке.

Также Филимонов на своей странице сообщил, что ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК без присутствия адвоката. Он опубликовал фрагмент текста подозрения, где сказано, что "Филимонов, идя впереди неустановленных лиц, подходя к зданию ОП, давал голосом и жестами указания другим лицам, руководил их действиями, а также зажег пиротехническое средство, что последними было воспринято как сигнал к началу активных хулиганских действий".

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Автор: Дмитрий Хилюк