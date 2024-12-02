Россияне пытаются сделать детей соучастниками захватнической войны против Украины.

Знаменитый детский лагерь отдыха "Артек" в оккупированном Крыму россияне превратили в центр пропаганды и место бесплатного детского труда. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, детей заставляют собирать беспилотники для убийства украинцев, плести маскировочные сетки, делать окопные свечи и собирать средства на медикаменты для "героев СВО". Также в ЦНС говорят, что на днях артековцев заставили собрать 223 килограмма оливок для нужд оккупационной армии.

"Такие "волонтерские" акции местные коллаборанты проводят регулярно. На базе некогда образцового лагеря отдыха для детей, кремлевские приспешники создали целое производство помощи для армии РФ. Здесь юные гости должны отработать обязательные трудовые часы. Не менее 6 часов в неделю", - говорят в ЦНС.

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В Центре нацсопротивления отмечают, что подобная практика привлечения населения к поддержке путинской армии является достаточно распространенной на оккупированных украинских территориях. Это делается в том числе и для того, чтобы воспитать у молодого поколения лояльность к своим поработителям, говорят в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Как писал УНИАН, некоторые украинцы добровольно возвращаются на оккупированные Россией территории. Их количество является предметом дискуссий. По крайней мере часть этих людей устали скитаться в статусе ВПЛ и решили жить, хоть и под сапогом оккупантов, но в собственном жилье. Другие просто хотят продать свою недвижимость и навсегда покинуть эти территории.

Также мы рассказывали, что на оккупированных территориях россияне проводят собственную мобилизацию. По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, россияне действуют очень жестко, и там "не получится перекрывать дороги ТЦК и записывать блоги-инструкции, как сбежать от мобилизации".

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