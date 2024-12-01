Сколько именно людей вернулись - вопрос дискуссионный, но такие люди точно есть, их немало.

Некоторые украинцы действительно возвращаются на оккупированные территории. Но их количество не столь велико. Преимущественно это люди старшего возраста и преимущественно женщины. Об этом пишет Spiegel.

Издание отмечает, что многие из этих людей, хотят продать собственную уцелевшую недвижимость. Весной Россия начала предоставлять псевдозаконный вид экспроприации украинского имущества на оккупированных территориях. Владельцам был предоставлен короткий период времени, чтобы они или снова физически начали пользоваться своим имуществом, или продали его. Иначе дома и квартиры "национализируют".

Чтобы иметь возможность продать недвижимость, украинцы должны либо принять российское гражданство, либо заплатить большие деньги, чтобы решить вопрос. Об этом сообщают украинцы, с которыми пообщались авторы публикации.

Видео дня

Несколько человек, бежавших из Мариуполя, с которыми говорили журналисты Spiegel, подтвердили, что их знакомые вернулись продавать недвижимость. Но есть и те, кто вернулись, чтобы снова просто жить в своих квартирах. Парень по имени Александр, который в начале войны сбежал в Финляндию, рассказывает о двух друзьях его матери, которые надеются получить в Мариуполе квартиры в новых домах вместо своих разрушенных квартир.

На основе наблюдений своих знакомых Александр считает, что в Мариуполь могло вернуться до 20 тысяч жителей. По его впечатлениям, это преимущественно пожилые люди, много женщин. Зато женщина, которая никогда не выезжала из Мариуполя, оценивает количество тех, кто вернулся, чтобы остаться, ориентировочно лишь в 5000.

Несмотря на несколько запросов, Spiegel не смог лично поговорить ни с кем, кто вернулся в оккупацию. "Все предполагают, что их телефоны прослушивают. Никто не пойдет на такой риск", - объясняет беженец, который живет в одной из стран Балтии.

Украинцы возвращаются в оккупацию: что известно

Как писал УНИАН, на днях нардеп Максим Ткаченко в одном из интервью заявил, что на оккупированные Россией территории уже вернулись около 150 тысяч украинцев, которые ранее оттуда сбежали. В частности из 200 тысяч мариупольцев, которые покинули город, по его данным вернулось до 70 тысяч человек. Среди причин он называл недостаточную поддержку беженцев со стороны украинского государства.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил эту информацию, хотя озвучил более скромные цифры: до 40 тысяч человек вернулись в город. По его словам, часть из этих людей просто хотели продать свое уцелевшее имущество "по российским законам", а потом с деньгами вернуться в Украину или в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: