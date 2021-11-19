Пропаганда войны и призыв в армию-оккупанта, в соответствии с международным гуманитарным правом, является военным преступлением.

Украинский лагерь "Артек", размещенный в оккупированном Крыму, используется РФ в пропагандистских целях. На днях на территории заведения проходила "гражданско-патриотическая акция "Служить России тебе и мне".

Фото с мероприятия на своем канале в Telegram вечером, 18 ноября, опубликовал блогер, украинский военный Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Оккупанты разместили военное оружие и дали детям форму с шевронами российского триколора.

Помимо учений по собственной безопасности, несовершеннолетним демонстрировали российскую боевую технику.

Подростков развлекал военный оркестр Черноморского военно-морского училища, прошли показательные выступления российских разведчиков.

Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призывника, собрало и представителей оккупационных властей, подчиненных Кремлю.

Блогер подчеркнул, что милитаризация Россией досуга детей происходит по идеологическим соображениям: "Бывшая детская здравница "Артек". Сейчас лагерь по подготовке врагов. Жестко, но правда. Позже, большинство из них, задурманенные "русским миром", будут участвовать в военных конфликтах по всему миру".

Что важно знать

С начала оккупации Россией Крыма Москва превратила "Артек" в базу тренировок несовершеннолетних членов "Юнармии" – милитаризованных детских формирований, финансируемых правительством России.

Оккупанты с 2014 года провели в Крыму 13 незаконных призывных кампаний.

Согласно приказу замминистра обороны РФ, 100% детей офицеров должны вступить в ряды "Юнармии".

Во время так называемого "военно-патриотического воспитания" детей и молодежь в Крыму учат пользоваться огнестрельным оружием и носить военную форму, подростков знакомят с различными видами вооружения, преподают уроки рукопашного боя и основы военной науки.

Правозащитники подчеркивают, что пропаганда войны и призыв в армию-оккупанта, в соответствии с международным гуманитарным правом, является военным преступлением.

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Автор: Виолетта Орлова