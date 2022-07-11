Город будет готовиться к обучению детей онлайн. Это касается также всех типов учебных заведений.

В Харькове не будут открывать с сентября учебные заведения из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.

"С нынешними темпами обстрелов нам не приходится говорить об обучении детей офлайн. Мы будем в основном готовиться только к онлайн-обучению с 1 сентября", - сказал он, уточнив, что это касается всех типов учебных заведений.

Мэр отметил, что россияне обстреливают школы и учебные заведения с особой яростью, однако "Харьков держится".

По словам Терехова, оккупанты перешли к тактике интервальных обстрелов, что делает их значительно опаснее.

Как сообщал УНИАН, оккупанты сегодня нанесли удары по Харькову предварительно из РСЗО. Число пострадавших в результате обстрелов Харькова уже перевалила за 30.

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