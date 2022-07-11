Среди пострадавших есть дети 4 и 16 лет.

Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова увеличилась до 31.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На эту минуту от утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами – 31 пострадавший, все госпитализированы в медицинские учреждения. Из них – 2 детей: 4 и 16 лет. Погибших – 3 человека", - отметил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, оккупанты сегодня нанесли удары по Харькову предварительно из РСЗО.

Этой ночью захватчики выпустили три ракеты по городу, одна из которых попала в жилой дом. В результате взрыва полностью разрушенный подъезд здания. Из-под завалов спасли 86-летнюю женщину.

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