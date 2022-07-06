Начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский отметил, что люди не могут навестить своих близких и даже позвонить, потому что глушится телефонная связь.

На оккупированной части Изюмского района Харьковской области большие проблемы с медикаментами и продуктами питания, людям не позволяют перемещаться.

Об этом рассказал начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский в эфире телемарафона.

По его словам, на оккупированных территориях проблемы с продуктами питания, у людей нет базовых необходимых для жизни благ.

"Люди не живут, а выживают... Люди без работы, без заработных плат, без электроэнергии, водообеспечения, без всего. Это геноцид народа. Людей не выпускают, ограничивают перемещение по Изюму, Балаклеи, Савинцам", - сказал он.

Масельский отметил, что люди не могут навестить своих близких и даже позвонить, потому что глушится телефонная связь.

По его информации, оккупанты не завозят никаких медикаментов, все, что есть в подконтрольных россиянам поселках Изюмского района – это то, что удается передать с украинской территории.

"Две третьи части Изюмского района оккупированы. Тактика одна – уничтожить все населенные пункты", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские специалисты укрепляют Харьков несколькими кольцами обороны, ПВО не может справиться с таким количеством вражеских обстрелов.

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