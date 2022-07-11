По предварительным данным, противники открыли огонь из реактивных систем залпового огня.

В понедельник, 11 июля, российские оккупанты нанесли удары по Харькову, раздаются взрывы.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове! Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня. Внимание, жители Харькова и области, без надобности не находитесь на улицах! Сейчас это крайне опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - отметил он.

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили три ракеты по Харькову, одна из них попала в жилой дом. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания. Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина.

Еще одна ракета противников попала во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а другая - в здание школы в Слободском районе украинского областного центра.

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