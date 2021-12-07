Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.
Об этом сообщается на официальном портале киевской власти.
Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, причин для переноса каникул нет.
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"Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из "красной" зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме", – заявил Мондрыивский.
Он добавил, что среди представителей образовательной отрасли вакцинировано почти 97%.
Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Киеве был введен "красный" уровень эпидемической опасности.
19 ноября постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о восстановление с 22 ноября очного обучения в школах (1 ноября учебный процесс после осенних каникул в школах возобновился для всех классов в дистанционном режиме). Комиссия приняла решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику к снижению уровня госпитализации больных COVID-19 и снижения процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.
21 ноября мэр столицы Виталий Кличко не исключил, что город вскоре выйдет из "красной" зоны.
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