Отмечается, что среди представителей образовательной отрасли Киева вакцинировано против коронавируса уже почти 97%.

Зимние каникулы для столичных школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.

Об этом сообщается на официальном портале киевской власти.

Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, причин для переноса каникул нет.

Читайте такжеЗимние каникулы 2021-2022: сколько будут отдыхать украинские ученики

"Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из "красной" зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме", – заявил Мондрыивский.

Он добавил, что среди представителей образовательной отрасли вакцинировано почти 97%.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Киеве был введен "красный" уровень эпидемической опасности.

19 ноября постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о восстановление с 22 ноября очного обучения в школах (1 ноября учебный процесс после осенних каникул в школах возобновился для всех классов в дистанционном режиме). Комиссия приняла решение, опираясь на два основных фактора: устойчивую динамику к снижению уровня госпитализации больных COVID-19 и снижения процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

21 ноября мэр столицы Виталий Кличко не исключил, что город вскоре выйдет из "красной" зоны.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая