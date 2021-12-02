Зимние каникулы в большинстве школ перенесут из-за коронавируса.

Зимних праздников с нетерпением ждут не только взрослые, но и дети. Ведь на Новый год и Рождество школьники отдыхают от школы целых две недели. В 2021-2022 годах график каникул был изменен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, некоторые школы в "красных зонах" и вовсе были переведены на дистанционное обучение на дому.

Зимние каникулы 2021-2022: рекомендации МОН

Министерство образования выпускает рекомендации по дате проведения каникул ежегодно перед началом учебного года. Однако школы не обязаны их придерживаться. Каждое учебное заведение может отпустить учеником домой раньше или позже в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине место жительства можно сменить онлайнТак, зимние каникулы по рекомендации МОН должны быть проведены с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Не все школы будут придерживаться. Где-то дни отдыха могут продлить на неделю, как это было с осенними каникулами. В таком случае ученики будут отдыхать до 16 января.

По закону, общая продолжительность одних каникул (кроме летних) не может составлять более 30 дней.

Когда планируется провести остальные каникулы

Рекомендованные даты остальных каникул уже известны. Скорее всего, они также будут перенесены. К примеру, в 2021 году на летние каникулы многие школы выходили почти на месяц позже.

Весенние каникулы — с 28 марта по 3 апреля 2022 года.

Летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Напомним, что в красных зонах карантина 5-11 классы могут работать только при условии 100%-ной вакцинации всех учителей. В противном случае учеников переведут на дистанционное обучение. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме вне зависимости от количества привитого персонала.

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Автор: Екатерина Пулатова