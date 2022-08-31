В 23:00 в столице начинается комендантский час, которого надо придерживаться неукоснительно, подчеркнули в КГГА.

В Киеве с 1 сентября заведения общественного питания смогут работать не позднее, чем до 22:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщает официальный Телеграм-канал КГГА.

В 23:00 в столице начинается комендантский час, которого надо придерживаться неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановки общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.

30 августа была информация, как Киевская область готовится к началу учебного года.

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