В Киеве с 1 сентября заведения общественного питания смогут работать не позднее, чем до 22:00.
Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщает официальный Телеграм-канал КГГА.
В 23:00 в столице начинается комендантский час, которого надо придерживаться неукоснительно, чтобы не создавать конфликтные ситуации с правоохранителями и силами обороны и не подвергать опасности себя и других горожан.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене принудительной остановки общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. Предложение киевлян отклонили.
30 августа была информация, как Киевская область готовится к началу учебного года.