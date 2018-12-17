Украинская власть забывает об обещаниях наказать виновных в нападении на активистов — Amnesty International

По подсчетам организации, в течение 2018 года в Украине произошло более 50 нападений на активистов и правозащитников.

В большинстве случаев нападений на активистов в Украине не было эффективного расследования. Представители власти публично давали обещания найти виновных, но «забывали» о них после того, как к делу угас общественный интерес.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International Ukraine, пишет Громадське.

По подсчетам организации, в течение 2018 года в Украине произошло более 50 нападений на активистов и правозащитников.

«По данным коалиции местных правозащитных организаций, это количество является еще большим — всего более 300 нападений», — говорится в документе.

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В Amnesty International подчеркнули, что в большинстве случаев не было эффективного расследования и виновных не привлекли к ответственности.

«Обычно, после общественных протестов и давления, представители власти публично обещают установить нападавших. Однако, эти заявления забывались, как только угасал общественный интерес», — отметили правозащитники.

Также в организации отметили, что в них вызывало тревогу заявление генпрокурора Юрия Луценко по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, а именно о том, что часть ответственности за нападения на активистов лежит на них самих, поскольку они критикуют власть.

«Дело Екатерины Гандзюк является примером неадекватности реакции власти на подобные нападения», — говорится в докладе.

В Amnesty International подчеркнули, что украинская власть должна принять эффективные меры для предотвращения дальнейших нападений и обеспечить быстрое, эффективное и беспристрастное расследование.

«Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и другие соответствующие органы должны в том числе сделать конкретные шаги для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. В частности, открыто признать важность работы правозащитниц и правозащитников и их вклада в установление прав человека. Необходимы решительные действия для того, чтобы обеспечить правозащитниками и правозащитницам безопасные условия, в которых будет возможность защищать и продвигать права человека, без страха наказания и преследований», — говорится в документе.

Напомним, в начале ноября Луценко заявил, что в более полусотни дел о нападениях на гражданских активистов не установили ни одного заказчика.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разделяет обеспокоенность по поводу нападений на активистов.

В сентябре в Киеве под Администрацией президента участники общественных организаций, политических партий и представители общественности вышли на акцию «Ночь на Банковой» с требованием назвать заказчиков нападений на активистов.