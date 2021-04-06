Граждан в защитных масках и с кучей бумаг сняли в многоэтажке по улице Бассейной.

Десятки киевлян вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить специальный пропуск для проезда в общественном транспорте во время локдауна в столице.

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Видео опубликовано на странице Киев Оперативный у Facebook.

Граждан в защитных масках и с кучей бумаг сняли в многоэтажке по улице Бассейной. Отмечается, что кое-кто ждет уже вторые сутки.

Очереди начали занимать на несколько этажей вверх к кабинету чиновников. Лестничные площадки здания полностью заняты толпой желающих получить официальное разрешение на проезд.

Локдаун в Киеве: что известно

Локдаун в Киеве продлится с 00:00 5 апреля до 16 апреля. В частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Также закроют детсады и начальные классы в школах.

Власти города усилили карантин с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидопасности.

Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, при условии, что Киев выйдет из "красной" зоны.

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Автор: Яна Ставская