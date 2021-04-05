На Банковой отметили, что часть медиков сегодня не смогла попасть на рабочие места.

Ситуация с пропусками на транспорт, которая сложилась в Киеве, является недопустимой, ведь значительная часть работников предприятий критической инфраструктуры сегодня не смогла попасть на рабочие места.

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Об этом говорится в соответствующей заявлении офиса президента.

"С 5 апреля этого года перевозка в общественном транспорте в городе Киеве может осуществляться исключительно по специальным пропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечения спецпропускам всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева.

Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию - обеспечить жителей города в соответствии с установленным порядком спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки

Транспортный локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.

Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления о продаже в Интернете спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

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Автор: Дмитрий Захаров