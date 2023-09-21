Правительство будет определять методологию особенности использования языков нацменьшинств в их коммуникации с местными органами власти.

Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный закон, который вводит открытие специализированных книжных магазинов для национальных меньшинств, и бесплатное обеспечение учебниками школьников и педагогов, принадлежащих к нацменьшинствам.

За это решение проголосовали 318 народных депутатов. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" относительно некоторых вопросов реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины (реестр. № 9610).

Законом, в частности определяется, что государство с учетом конкретного положения лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, принимает меры с целью достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни полного и подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.

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В законодательстве появляется понятие специализированного книжного магазина, образованного для реализации прав нацменьшинств. Это специализированный магазин для торговли издательской продукцией, печатными медиа, созданный для удовлетворения потребностей и интересов лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, связанных с культурой, языком, историей и другими интересами соответствующего нацменьшинства.

Также определяется, что государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными), пособиями соискателей полного общего среднего образования, которые относятся к нацменьшинствам, и педагогических работников.

Устанавливается, что особенности использования языков нацменьшинств, в частности при предоставлении топографической информации, коммуникации с органами власти в населенных пунктах, в которых традиционно проживают нацменьшинства, или в которых такие лица составляют значительную часть населения, по просьбе таких лиц и если такая просьба соответствует реальным потребностям, определяются методологией, утверждаемой правительством.

Эта методология должна обеспечивать возможность, в частности использование лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, наряду с государственным языком, языка соответствующего нацменьшинства во взаимоотношениях с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Среди прочего, определяется, что в населенных пунктах, в которых традиционно проживают нацменьшинства, или в которых таковые они составляют значительную часть населения, допускается распространение внутренней и наружной рекламы, а также рекламы в соответствующих аудиальных и аудиовизуальных медиа местной категории, выполненной на государственном языке и дублированной на языках соответствующих нацменьшинств.

Порядок определения перечня и перечень населенных пунктов, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к нацменьшинствам, или в которых такие лица составляют значительную часть населения, утверждаются правительством.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В то же время, в частности на период действующего сейчас военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к государственному (официальному) языку государства-агрессора не применяется ряд положений этого закона. Речь идет, в частности о дубляже рекламы.

Движение Украины в Евросоюз

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, а 23 июня того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

В то же время Европейская комиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и дальнейшего перехода к переговорам о присоединении. Речь идет, в том числе и о завершении реформы законодательства в отношении нацменьшинств.

В начале августа 2023 года заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что до октября Украина сможет выполнить все рекомендации Евросоюза, которые позволят ей сохранить статус кандидата на членство в ЕС и начать переговоры о вступлении.

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