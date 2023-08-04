В этом направлении Украина идет "хорошим темпом".

В офисе президента уверены, что до октября Украина сможет выполнить все рекомендации Евросоюза, которые позволят ей сохранить статус кандидата на членство в ЕС и начать переговоры о вступлении. Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Если брать промежуток от промежуточной оценки в июне и до момента, когда мы с вами общаемся, то уже парламентом одобрен ряд законов, которые требовались в тех семи рекомендациях. Часть из них принята в первом чтении", - рассказал он.

По мнению Жовквы, в этом направлении Украина идет "хорошим темпом" и до октября, когда ожидается финальная оценка, планирует выполнить все рекомендации.

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Он напомнил, что согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, которая была месяц назад, две рекомендации выполнены полностью, в одной есть ощутимый прогресс, а в четырех - определенный прогресс.

"Но с июня и до начала августа мы еще кое-что сделали", - уточнил он.

Кроме того, Жовква оценил и результаты саммита НАТО в Вильнюсе, который состоялся в июле, и перспективы Украины на пути к вступлению в Альянс.

В частности, он повторил тезис президента Украины о том, что результаты саммита положительные, но не идеальные.

По его словам, кроме отмены плана действий по членству в НАТО, Украина получила и положительный результат в виде основания формата Рады Украина-НАТО, которая стала основным рабочим механизмом по приближению Украины к членству.

Заместитель председателя ОП подчеркнул, что именно Украина будет диктовать повестку дня этого органа.

"Следующая точка известна - это следующий саммит НАТО, который должен состояться через год в Вашингтоне. Этот саммит запланирован на 75-ю годовщину создания НАТО, юбилей. Поэтому еще более будет символичным, если Украина этому саммите достигнет своей цели", - сказал он.

Как уточнил Жовква, уже в ноябре министры иностранных дел стран НАТО оценят тот прогресс, которого достигнет Украина с момента саммита в Вильнюсе, и на основе этого будут строиться проекты будущих решений на саммите в Вашингтоне.

Он также отметил, что отмена ПДЧ для Украины позволит не только сократить сам ее путь в НАТО, но и временной промежуток этого пути.

"Теперь с двухшагового пути к членству в НАТО этот путь стал для Украины одношаговым. Мы готовы пройти примерно тем же алгоритмом, которым уже успешно прошла Финляндия и, очень надеемся, что вскоре успешно пройдет Швеция. Украина, в свою очередь, имеет все шансы стать 33-м членом НАТО. И это реальность, это не фантастика", - подчеркнул представитель ОП.

Вступление Украины в ЕС

Как известно, 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе, а 23 июня того же года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

В то же время Еврокомиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и дальнейшего перехода к переговорам о присоединении.

В частности, речь идет о реформе высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), реформе Конституционного суда, назначении руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), борьбе с отмыванием средств, антиолигархической реформе, принятии закона о медиа и завершении реформы законодательства относительно нацменьшинств.

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