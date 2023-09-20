Но этого точно не произойдет с 1 октября

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10037, которым предусмотрено, что все 100% налога с доходов физических лиц, который собирается с заработных плат военных, будут направлять в государственный бюджет.

За это решение проголосовали 236 народных избранников, о чем сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Пока без изменений по тексту (то есть с 1 октября и все 100% военного НДФЛ и с нового года весь дорожный фонд в общий бюджет). Но вроде бы ко второму чтению должны быть изменения в сторону местного. Рассмотрение в целом только в октябре, поэтому дата "с 1 октября" точно будет меняться", - отметил депутат.

Баталии вокруг "военного" НДФЛ

Сегодня 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военные) получают местные бюджеты, тогда как в госбюджет идет лишь 25%. В Киеве это соотношение составляет 60% на 40%.

Видео дня

В этом году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, из которых армейцы уплатят налог в размере 18% или более 120 млрд грн.

15 сентября 2023 года в Минфине рассказали, есть ли риски для местных бюджетов.

После ряда коррупционных скандалов с закупками на местах остро встал вопрос о необходимости изъятия у местных бюджетов "избытка" средств и направления его непосредственно на нужды Сил обороны.

При подготовке проекта государственного бюджета на следующий год правительство заявило о намерении забрать у общин налог с доходов военнослужащих, который является важным источником наполнения местных бюджетов. Эти средства планируют направить на проект "армия дронов", а также на закупку и ремонт военной техники и вооружения.

Против этой инициативы решения активно выступили местные общины и Ассоциация городов Украины, которые обратились к президенту, правительству и Верховной Раде относительно недопустимости такого шага.

Накануне народный депутат Железняк сообщал, что противники законопроекта перед голосованием устроили адресную рассылку SMS-сообщений на телефоны членов парламента с текстом, что этот законопроект "забирает средства у общин и ВСУ".

Кроме того, они организовали дорогостоящую кампанию по размещению рекламных материалов в СМИ о том, что этот законопроект якобы нанесет ущерб украинской обороне.

Вас также могут заинтересовать новости: