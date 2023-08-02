Одна такая машина обходится от 200 до 240 тысяч гривен, военные уже стоят за ними в очереди.

Иван, житель оккупированного Мелитопольского района, который был вынужден переехать в Запорожье из-за войны, за свой счет собирает багги, которые помогают эвакуировать военных на фронте.

Как он рассказал в эфире телемарафона, его простенькая машина, не имеющая даже крыши, рассчитана на эвакуацию двух раненых. В ней есть вместительный багажник и запасное колесо.

Иван говорит, что собирал уникальное авто самостоятельно, но с участием военных. Пригодился многолетний опыт работы с автомобилями.

"В начале полномасштабного вторжения вывозил людей, потом ездил на фронт, искал, как могу помогать нашим военным. Начал потихоньку разрабатывать машину, насмотревшись в Интернете. ... Я 17 лет занимался ремонтом машин. Разрабатывали авто именно с ребятами (военными – УНИАН), как им удобно, лучше. [Военные] с фронта приезжают, корректируют, как что доделать, чтобы лучше ездило", – отмечает Иван.

Мужчина говорит – финансовой помощи никто не оказывает, частично построение багги оплачивают сами военные. Утверждает – из бойцов уже целая очередь. И не все заказы касаются эвакуационных авто.

В планах у Ивана на ближайшее время – одна полноприводная машина и разработка транспорта для минометчиков. Все возможное для того, чтобы сделать изготовление таких авто более быстрым, уже сделано.

"По стоимости – машина получается от 200 до 240 тысяч гривен. Все чертежи есть в цифровом виде, поэтому можно сделать производство автоматическим, на станках, чтобы сварщик как конструктор собирал. Последняя машина сделана почти за месяц, затянулось, потому что детали делались вручную, делали цифровую копию, чтобы можно было на лазере нарезать потом", – делится Иван.

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