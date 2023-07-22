Минобороны Британии показало, на что способны дроны Malloy.

Министерство обороны Великобритании показало работу БПЛА Malloy, которые являются частью нового пакета военной помощи Украине.

"Сложное программное обеспечение позволяет нам оставаться на переднем крае. Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, управляемые британской армией, могут перебрасывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что дроны производства компании Malloy Aeronautics уже некоторое время поставляются для нужд украинской армии. В начале июня российские СМИ даже распространили фото обломков такого дрона, сбитого, как утверждалось, над территорией Курской области.

Поставки оружия в Украину – последние новости

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что Лондон предоставил Киеву на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировал год назад. По его словам, изначально британцы планировали отправить всего 16 000 снарядов.

А накануне стало известно, что Германия передала Украине первую партию танков Leopard 1A5. Пока речь идет всего о 10 машинах. В целом Берлин обязался поставить для нужд ВСУ еще 100 таких танков в рамках совместного с Данией проекта. В этой же партии уже доставлены в Украину 20 пулеметов MG3 для тяжелой бронированной техники, а именно - танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и инженерных машин Dachs.

Вас также могут заинтересовать новости: