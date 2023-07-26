Изобретение позволяет вести разведку на фронте глубиной и шириной в 40 километров.

Военные 93-й отдельной бригады ВСУ создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказали командир спецвзвода "Сенека" Влад Сорд "Змей" и инструктор по аэроразведке Алексей "Эванс".

По словам Сорда, ранее на батальонном уровне никто не создавал подразделения радиоэлектронной разведки.

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"Как-то пришел один боец, и рассказал, что его отец - радиолюбитель, и он может помочь, но нужно определенное оборудование", - сказал военный.

По его словам, через две недели уже появилось оборудование и разведчики смогли перехватывать разговоры врага по аналоговым системам связи на огромном участке фронта.

"Мы знали, когда будут обстрелы, по кому будут работать вражеские САУ (самоходные артиллерийские установки – УНИАН). Также мы узнавали, где они находятся в то или иное время и поражали – били по складам боеприпасов, командно-наблюдательным пунктам. Очень много врагов погибло, очень много жизней наших солдат было сохранено", – подчеркивает Сорд.

По его словам, впоследствии комплекс "довели" до бригадного уровня и усовершенствовали.

В частности, военные рассказали, как на Донбассе могли прослушивать сектор от города Соледар до села Клещиевка, и перехватывали цифровой зашифрованный сигнал противника.

"С начала расшифровка занимала две недели, сейчас полчаса. Впоследствии мы сделали единую систему, которая позволяет не просто пеленговать, а переносить в онлайн-режим на специальную карту, где отслеживаем врага. Видим, куда движутся вражеские ДРГ, куда летят "Орланы". Благодаря этой системе мы теперь можем знать намерения врага", - акцентирует Сорд.

Как добавляет "Эванс", создавая комплекс, разведчики жаждали через технологии сохранить жизнь украинских военных.

По его словам, основа комплекса – дроны: относительно незатейливые Мavic и "Лелека", SKIF, "Валькирия", "Фурия" и тому подобное. Такой комплекс, как разработали разведчики, может обойтись в 700-800 тысяч гривен.

"Он позволяет вести разведку на фронте глубиной и шириной в 40 километров. Каких-то особых знаний, чтобы работать, не нужно. Только надо иметь талант к обучению и желание убивать врага", – говорит "Эванс".

Кроме того, военные рассказали, что работают над возможностями дистанционного разминирования и составлением карты минных полей. По их словам, они разработали наземную платформу по дистанционному разминированию. Сейчас разведчики работают над соответствующей методикой по обезвреживанию (подрыву) мин на расстоянии.

Украинские изобретения на войне

Как сообщал УНИАН, украинские изобретатели передали на фронт новую разработку - приборы, разработанные для водителей, которые двигаются в темноте. В частности, днепровские изобретатели усовершенствовали очки ночного видения, чтобы бойцам, которые перемещают технику, или медикам, которые эвакуируют раненых, не приходилось пользоваться фарами. Специалисты подобрали удобное крепление очков к каске и несколько вариантов питания.

Ранее УНИАН рассказывал о самодельных изобретениях воинов ВСУ, которые помогают на войне с рашистами.

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