Авторами учебника являются Александр Бандровский и Виталий Власов.

Украинские учебники продолжают пугать своим содержанием. В этот раз отличились авторы учебника по всемирной истории и истории Украины для шестого класса.

Об этом сообщила Анна Либа в группе "Батьки-SOS" в Facebook.

Авторами учебника "Всемирная история. История Украины. Интегрированный курс для 6-го класса" являются Александр Бандровский и Виталий Власов. Книга наводнена библейскими историями о происхождении человека, а не научными фактами.

"И сотворил Господь человека из праха земного. И дыхание жизни вдохнул в него - и стал человек живой душой, которая является воплощением божественной теории происхождения человеческой жизни", - написано в книге.

По словам женщины, в учебнике научные теории опровергаются историями из Библии.

"Там написано, что все теории о происхождении человечества - полный бред, ибо создал Бог человека и вдохнул в него жизнь... Мой сын не поверил в это и сам рассматривал учебник", - отметила Анна Либа.

Кроме того, в учебнике указано, что неандертальцы были бездуховны, поэтому их нельзя считать первобытными людьми.

"Начало истории человечества связывают с появлением человека разумного (гомо сапиенс), который собственно, и был первым настоящим человеком. Ибо, кроме искусных рук и совершенства строения, имел речь и тонкую душевную организацию. Недаром, по Библии, человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу", - пишут авторы книги.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте стало известно, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым. Ошибки в учебниках для 9-го и 10-го классов заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Автор: Анастасия Горбачева