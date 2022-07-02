При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ.

Сопротивление в Мариуполе набирает обороты, из-за этого оккупанты начали очередную волну фильтрации.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сопротивление в Мариуполе медленно, но набирает обороты. Настолько, что оккупанты начали очередную волну проверок и фильтрации. При въезде из Запорожской области в Мариуполь даже те, кто уже прошел фильтрацию подлежат дополнительному допросу ФСБ", - сообщил Андрющенко.

Он рассказал, что по Мариупольскому району идет волна обысков и проверок. На следующей неделе такие проверки планируют устроить в самом Мариуполе.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Руководители комитетов самоорганизации населения получили указание срочно собирать данные о потребностях в дровах и угле.

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