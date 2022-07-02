Без аттестации на знание мнимой истории РФ к работе их не допустят.

Мариупольских учителей отправляют на аттестацию в РФ, а школьникам предлагают поступать в российские вузы.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Всех мариупольских учителей командируют на аттестацию в Россию. Точно известно про Москву. Без аттестации на знание выдуманной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины - постоянная цель россиян в действии", - рассказал он.

Андрющенко добавил, что в Мариуполе действует неофициальный запрет на выезд педагогов из города.

Вместе с тем школьникам в Мариуполе выдали аттестаты на бланках с гербом РФ и предлагают поступать в российские вузы.

"Вчера сотен мариупольских детей избавили будущего аттестатами от несуществующего сателлита России. Одновременно предлагая "льготное поступление" в вузы России. Правда, не в столицах, а по большей части в заднице мира", - сообщил он.

Напомним, недавно в Мариуполе нашли еще одну братскую могилу, в которой находятся более сотни тел.

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