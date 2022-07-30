Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Сообщено о подозрении главреду сепаратистского телеканала "ЛНР" за распространение антиукраинской пропаганды.

Об этом в Telegram сообщает офис генерального прокурора.

В сообщении сказано, что в 2014 году подозреваемый добровольно трудоустроился в так называемую "Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "ЛНР", где за время своей "карьеры" занимал должности гендиректора, главного редактора и телеведущего.

"Начиная с марта 2022 года, в ходе полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, подозреваемый, являясь главным редактором телекомпании псевдореспублики, осуществляет информационную деятельность в региональном медиапространстве, направленную на поддержку государства-агрессора и его оккупационной администрации. Мужчина является лицом сепаратистского телеканала, осуществляет подготовку и утверждение сюжетов, является ведущим телевизионных программ антиукраинского характера, а также непосредственно влияет на формирование информационной политики телеканала", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что он распространяет "русский мир" в инфопространстве на различных медиаресурсах и собственной странице в одной из соцсетей.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают медленное наступление на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области. Боевые действия продолжаются возле Семигорья, Зайцево, Вершины, Красногоровки и Павловки.

Вместе с тем, по словам экспертов Conflict Intelligence Team, у ВСУ есть успехи на Изюмском направлении. Наши военные продвинулись в сторону севера на несколько километров.

Туда же, как пишут СМИ, враг стягивает дополнительную технику. Часть транспортируют по железной дороге из Белгородской области. В дальнейшем оккупанты могут использовать эту технику для боев на Изюмском или Славянском направлениях.

На Херсонском направлении защитники продолжают отрезать логистику российской группировки, сконцентрированной в области, путем ударов по стратегически важным мостам. По обновленным данным, ВСУ "закрыли" ж/д линию по Антоновскому мосту.

В связи с чем враг вынужден в быстром темпе строить ненадежные понтонные переправы и использовать паромные пути.

У России наметилась и проблема с пополнением личного состава. РФ в настоящее время занимается активной вербовкой добровольцев.

В боях с Россией украинские силы ликвидировали уже 40 670 оккупантов и тысячи единиц техники.

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