Это первое подозрение оккупанту за изнасилование.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о первом подозрении российскому оккупанту за изнасилование женщины в Киевской области.

Об этом она сообщила в Facebook.

"К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену", - отметила Венедиктова.

В одном из сел Броварского района оккупант ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный захватчик вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием.

"Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", - добавила генпрокурор.

Она отметила, что военнослужащему РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство об его задержании.

"Найдем каждого негодяя и заставим отвечать по всей строгости закона", - подчеркнула Венедиктова.

Ранее в сети появилась информация об этом преступнике. Также в сети показали фото российского командира Михаила Романова и его семьи.

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