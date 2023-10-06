Фигурант в военной форме и гриме рассказывал, как охотится на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

В Одессе к 7 годам лишения свободы приговорен мужчина, который вместе с бывшим журналистом, делал фейковые пропагандистские ролики о мобилизации в Украине.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, мужчина, получивший срок, совместно со своим приятелем-экс-журналистом по заказу российского пропагандистского телеканала "РЕН-ТВ" создали аудиовизуальное произведение. Видео содержало фейковую информацию об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

В частности, по заданию российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП. осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Видео дня

Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, коллаборанты получили от российских пропагандистов. Впоследствии пропагандисты РФ транслировали это "кино" на российском государственном телеканале "РЕН ТВ" и в сети Интернет.

Сейчас суд признал одессита виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

"Учитывая сотрудничество со следствием, "актер" приговорен только к 7 годам лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет", - отметили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, обвинительный акт в отношении журналиста вскоре будет направлен в суд.

По данным областного управления СБУ, злоумышленник согласился на предложение своего знакомого - журналиста - сняться в провокативном видео за 8 тысяч гривень. Этот фейк вышел в эфире РЕН-ТВ, откуда его подхватили более 20 пропагандистских информресурсов, среди которых и крупнейшие федеральные телеканалы.

Инициированные СБУ психологическая и лингвистическая экспертизы этого видео подтвердили факты преступных действий фигуранта.

Напомним, о задержании двух мужчин стало известно в июне 2023 года. Сообщалось, что они делали заказные "ролики" для российских пропагандистов. "Сюжет" фигуранты получили от представителей страны-агрессора. Предатели утверждали, что власти Украины отправляют мобилизованных на смерть, украинское общество не желает давать отпор и сдерживать российских захватчиков, а военнослужащих ВСУ и других Сил обороны якобы мобилизуют исключительно принудительно.

Сообщалось, что один из подозреваемых - бывший оператор Одесского государственного телевидения, который после полномасштабного вторжения начал сотрудничать с "РЕН-ТВ". Правоохранители также проверяли причастность оператора к съемке ряда заказных сюжетов относительно событий, связанных с Киево-Печерской лаврой. Было также установлено, что уволившись с государственного телевидения, этот человек работал в одесской ячейке "Независимого бюро журналистских расследований". После полномасштабного вторжения РФ активно призывал к поддержке оккупантов и таким образом попал в поле зрения кремлевских пропагандистов.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, компьютеры, оборудование для проведения профессиональной съемки и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, актерский реквизит - военную форму и средства гримирования.

Вас также могут заинтересовать новости: