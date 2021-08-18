Ожидается, что "Объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения.

В Вооруженных силах Украины готовятся к масштабным учениям "Объединенные усилия-2021" с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров, которые состоятся в сентябре практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что сегодня, 18 августа, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины состоялась заключительная планировочная конференция по подготовке стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021".

Участие в ней приняли руководство ВСУ, командующие видов, отдельных родов войск, представители органов военного управления, учебных заведений и научных учреждений Министерства обороны и ВСУ.

"Стратегическое командно-штабное обучение "Объединенные усилия-2021" является плановым мероприятием и итогом подготовки Вооруженных сил Украины, которая продолжалась в течение текущего года", - отметил главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ отметил, что мероприятия в рамках учений будут проходить в соответствии с планом, разработанным и согласованным в ходе предыдущих конференций.

Стратегическое командно-штабное обучение "Объединенные усилия-2021" будет проведено с командованием Объединенных сил ВСУ с привлечением определенных органов военного управления, воинских части, сил и средств ВСУ, других составляющих сил обороны государства.

Читайте такжеСАУ "Богдана" станет одним из важных элементов комплексного перевооружения ракетных войск - СМИ

Также ожидается участие в "Объединенных усилиях-2021" и иностранных представителей и подразделений от около 15 стран-членов НАТО и партнеров.

Активная фаза состоится в конце сентября этого года практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей под руководством Главнокомандующего ВСУ.

"СКШН пройдет в три этапа. Будут отработаны вопросы управления силами обороны государства во время отпора вооруженной агрессии. Ожидается, что "Объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения", - отметили в Генштабе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Константин Гончаров