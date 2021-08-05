Источники в МВД сообщили, что ранее вопрос отставки Крищенко обсуждался.

В полиции Киева не владеют информацией о том, что Андрей Крищенко подал в отставку с поста начальника столичной полиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

"Сейчас мы такой информацией не располагаем", - сообщили в полиции, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.

В то же время источники УНИАН в Министерстве внутренних дел сообщили, что ранее такой вопрос обсуждался. "Такие разговоры были", - сообщил источник.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что Крищенко подал в отставку.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве назначен Андрей Крищенко.

Отставка Авакова и назначение Монастырского

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которую он занимал с начала 2014 года.

Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Рада одобрила это предложение.

Автор: Денис Прядко