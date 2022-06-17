Во время обороны столицы Лея следила, чтобы на пост нацгвардейцев не зашли русские оккупанты.

На Киевщине служебный пес неделю искал своего хозяина-военного. Немецкая овчарка преодолела почти 30 километров и по запаху нашла мужчину.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

После обстрела кинологического центра Нацгвардии немецкая овчарка Лея неделю искала своего хозяина. 8-летняя собака нашла своего наставника по запаху, сейчас она от него не отходит.

"Вместе со мной и спала в окопе, можно сказать, и ели мы одно и то же. Мне было тяжело видеть ее уставшую и голодную, как она за эти 5 дней ничего не ела и прибежала ко мне", - рассказал хозяин овчарки.

До конца февраля собака занималась поиском людей по запаху. В день полномасштабного российского вторжения кинологический центр, где находились служебные псы, сильно обстреливали рашисты.

Чтобы спасти служебных собак, военные открыли вольеры. Псы разбежались, спасаясь от взрывов. Некоторые собаки получили ранения, их пытались спасти. А Лея побежала искать своего хозяина.

"Ее кормил с рук, чтобы она ко мне привыкла и она запомнила мой запах и по этому из части прибежала к нам на пост. Это 25 километров", - рассказал мужчина..

Во время обороны Киева Лея следила, чтобы на пост нацгвардейцев не зашли русские оккупанты. Владелец собаки рад, ведь год совместных тренировок не прошел зря - овчарка сумела его найти.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донетчине собака ждет хозяев на развалинах дома.

Вас также могут заинтересовать новости: