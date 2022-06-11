Оккупанты ударили по жилому дому, когда внутри находились люди.

В Константиновке Донецкой области собака Бадди ждет своих хозяев на руинах уничтоженного оккупантами дома. Здание уничтожено полностью. Не пострадал только пес.

Видео с места происшествия опубликовала Нацполиция.

Вражеский снаряд попал в частный сектор Константиновки в четверг, 9 июня, около 20:00. Прямым попаданием оккупанты уничтожили дом хозяев собаки. Во время удара Бадди находился во дворе дома. Он оказался единственным, кто не пострадал.

На месте работали полицейские и спасатели. Из-под завалов вытащили одного живого мужчину, а также тело одного мертвого. Жертв могло быть больше, но часть семьи вовремя уехала. Пострадавшие мужчины присматривали за жильем и огородом.

Полиция задокументировала последствия удара и открыла уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, российские солдаты вынуждены питаться украинскими собаками. Их командиры продают сухпайки, предназначенные для нужд армии РФ.

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