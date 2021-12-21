Наш земляк помог австралийскому путешественнику и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Вице-чемпион мира по ледолазанию, четырехкратный покоритель Эвереста украинец Валентин Сипавин рассказал, что случайно установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса – помог австралийскому путешественнику Даниэлю Буллу доставить каяк на озеро, расположенное на самом высоком вулкане в мире Охос-дель-Саладо, поплавал на нем и стал рекордсменом.

Австралиец сначала предлагал ему деньги за то, что тот донесет каяк на вулкан, но наш земляк отказался, говорится в сюжете "2+2".

"Эта история началась 1 января 2020 года. Тогда известный украинец... даже не мог представить, чем завершится его очередное путешествие в горы. Вместе с девушкой он отправился в Южную Америку готовиться к новому сезону восхождения в азиатские горы", – узнали журналисты.

По дороге альпинисты познакомились с Буллом, который грезил мировыми рекордами. Он в 36 лет стал самым молодым австралийцем, покорившим семь самых высоких вершин всех континентов, но этого ему оказалось мало. Австралиец решил сделать то, что еще никому не удавалось – проплыть на каяке по самому высокогорному вулканическому озеру мира.

Читайте такжеВ Одессе испекли гигантский рождественский кекс – он весит 92 килограмма (фото)Но у него возникла проблема, на вулкан необходимо было поднять 17-килограммовый груз.

"Сначала он вообще предложил мне 300 долларов, чтобы я ему помог этот каяк сугубо донести до этого озера, но я ему говорю: "Эй, Даниэль, ну, ты вообще знаешь, кто я такой? Просто... быть носильщиком каяка мне очень не прикольно", – рассказал Сипавин.

Команда, которую австралиец нанял для сопровождения, отказалась нести каяк, и тогда Сипавин стал для Булла единственной надеждой установить рекорд. Украинца не заинтересовали деньги, а вот запись в Книге рекордов Гиннеса – заинтересовала.

Украинец, а также Булл и его команда покорили самый высокий вулкан в мире не без труда – в конце пути некоторые члены команды хотели спуститься вниз. Сипавин убедил людей, что стоит двигаться вперед.

Чтобы проплыть по озеру, пришлось продолбить метры льда. Мировой рекорд был установлен в январе 2020-го.

Вулкан Охос-дель-Саладо находится в Андах на границе Аргентины и Чили, его высота составляет 6 891 м, пишет "Википедия".

В конце июля стало известно, что самый молодой украинец покорил наиболее высокую гору Африки – Килиманджаро (5 895 м). На вершину поднялся 13-летний львовянин Даниил Бега вместе с отцом и старшими братьями.

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