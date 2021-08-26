Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году / фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

Восемь украинских стронгменов – Сергей Конюшок, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Владимир Рекша, Денис Бережник и Виталий Герасимов - установили мировой рекорд, протащив самолет "Мрия" на 4 метра 30 сантиметров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на аэродроме Государственного предприятия "Антонов" в Киевской области восемь украинских стронгменов сдвинули с места и протащили самолет Ан-225 "Мрия" на 4 метра 30 сантиметров за одну минуту 13 секунд. Таким образом они установили мировой рекорд.

фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

Как рассказал журналистам представитель Книги рекордов Украины Виталий Зорин, предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, когда "Мрию" тянули на значительно меньшее расстояние. "Предыдущий рекорд был в 2003 году. В его установлении принимал участие нынешний народный депутат, стронгмен Василий Вирастюк. Тогда самолет тянули десять спортсменов. Мы уже связались с Книгой рекордов Гиннесса. Они готовы зарегистрировать этот рекорд, но для этого нужно провести большую бюрократическую работу как Федерации стронгмена Украины, так и предприятию "Антонов", поскольку Гиннесс интересуют малейшие подробности: давление в покрышках, остаток горючего в баках, атмосферное давление, количество осадков (на момент установления рекорда, шел ли дождь)", - отметил Зорин.

фото УНИАН, Дмитрий Хилюк

Следует также отметить, что заявленная масса самолета была 285 тонн, а по факту оказалась на 45 тонн больше.

Читайте такжеСильнейшие богатыри Украины установили в Кременчуге новый рекорд (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк