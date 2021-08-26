Такую дистанцию они преодолели за одну минуту 13 секунд.

Восемь украинских стронгменов – Сергей Конюшок, Александр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровский, Сергей Пономарев, Владимир Рекша, Денис Бережник и Виталий Герасимов - установили мировой рекорд, протащив самолет "Мрия" на 4 метра 30 сантиметров.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на аэродроме Государственного предприятия "Антонов" в Киевской области восемь украинских стронгменов сдвинули с места и протащили самолет Ан-225 "Мрия" на 4 метра 30 сантиметров за одну минуту 13 секунд. Таким образом они установили мировой рекорд.

Как рассказал журналистам представитель Книги рекордов Украины Виталий Зорин, предыдущий рекорд был установлен в 2003 году, когда "Мрию" тянули на значительно меньшее расстояние. "Предыдущий рекорд был в 2003 году. В его установлении принимал участие нынешний народный депутат, стронгмен Василий Вирастюк. Тогда самолет тянули десять спортсменов. Мы уже связались с Книгой рекордов Гиннесса. Они готовы зарегистрировать этот рекорд, но для этого нужно провести большую бюрократическую работу как Федерации стронгмена Украины, так и предприятию "Антонов", поскольку Гиннесс интересуют малейшие подробности: давление в покрышках, остаток горючего в баках, атмосферное давление, количество осадков (на момент установления рекорда, шел ли дождь)", - отметил Зорин.

Следует также отметить, что заявленная масса самолета была 285 тонн, а по факту оказалась на 45 тонн больше.

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Автор: Дмитрий Хилюк