Возле Киева парашютист установил новый рекорд Украины развернув в воздухе самый большой по площади флаг Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова и показала фото рекордного флага.
"Военнослужащий Анатолий Глиненко во время прыжка с парашютом развернул в воздухе гигантский флаг площадью 530,59 кв. м! Новый рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага, развернутого парашютистом в воздухе" был объявлен на аэродроме Бородянка под Киевом после приземления рекордсмена", – отметила она.
Ветрова добавила, что Национальный реестр рекордов поздравляет нового рекордсмена Украины, военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, подполковника Глиненко с впечатляющим достижением.
Ранее стало известно, что Анатолий Глиненко установил рекорд Украины ко Дню авиации (отмечается 28 августа). На пошив флага потратили 400 метров ткани. Рекордный флаг шили две недели.