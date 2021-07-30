Теперь у него в планах - покорить самую высокую вершину Украины.

Самый молодой украинец покорил самую высокую гору Африки. 13-летний львовянин Даниил Бега вместе со старшими братьями и отцом поднялся на Килиманджаро - а это 5895 метров над уровнем моря.

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"С собой мы носили по две пары трекинговых кроссовок: одни легкие, а другие тяжелые штурмовые", — рассказал Даниил.

Поход длился неделю: 5 дней поднимались, а 2 - спускались. По словам парня, специально к походу не готовился, потому что с детства ходит по Карпатам.

Парень уже получил документ, подтверждающий, что он - самый молодой покоритель этой вершины.

Килиманджаро - горный массив, потенциально активный стратовулкан на северо-востоке Танзании, самая высокая точка Африки над уровнем моря. Ее высота составляет 5895 м.

Как сообщал УНИАН, на днях украинская альпинистка Ирина Галай покорила вторую по высоте горную вершину Земли - К2, высота которой составляет 8 тысяч 611 метров. Свое восхождение на гору, расположенную в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев, альпинистка посвятила 30-летию независимости Украины.

Автор: Ольга Робейко