Изобретение мужчина назвал "Зятьком", потому что безотказен.

Житель Черкасс Александр Иванович смастерил транспортное средство. Он трехколесный, с мотором от генератора, баком от огнетушителя и фарой от "Жигулей".

Читайте такжеВ Чехии придумали фильтр для уничтожения коронавируса (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Изобретение мужчина назвал "Зятьком", потому что безотказен. На "Зятьке" пенсионер с женой ездят и в магазин, и на базар, и не чураются демонстрировать агрегат многочисленным зрителям.

Присматривались к технике и полицейские. Документы на транспортное средство не требовали, потому что не поняли к какой категории его отнести.

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Автор: Людмила Жерновская