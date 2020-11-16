Житель Черкасс Александр Иванович смастерил транспортное средство. Он трехколесный, с мотором от генератора, баком от огнетушителя и фарой от "Жигулей".
Читайте такжеВ Чехии придумали фильтр для уничтожения коронавируса (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Изобретение мужчина назвал "Зятьком", потому что безотказен. На "Зятьке" пенсионер с женой ездят и в магазин, и на базар, и не чураются демонстрировать агрегат многочисленным зрителям.
Присматривались к технике и полицейские. Документы на транспортное средство не требовали, потому что не поняли к какой категории его отнести.
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