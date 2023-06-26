Первым делом вы должны обратиться к полицейским с требованием защитить ваши права.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, как нужно военнообязанным украинцам вести себя при вручении повестки или в ситуациях, когда вас задерживают и пытаются отвести в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии или уточнения данных.

В своем YouTube-канале юрист не советует спорить или драться с представителями военкомата, которые пытаются вам вручить повестку на улице.

Если вас останавливают, просят предоставить документы, вы их показываете полицейским, находящимся вместе с представителями ТЦК. После этого последние выписывают "на колене" повестку. А бывают и такие ситуации, продолжил адвокат, когда военные сразу пытаются вас заломить и затолкнуть в авто.

Кравец рассказал, что делать, если вам спокойно выдали повестку на улице. "То, что там указано в повестке, вы должны сделать: то есть явиться в центр комплектования и выполнить те требования, которые там указаны", - говорит он.

Также адвокат посоветовал, что делать, если вас "скручивают", заталкивают в авто и везут в ТЦК. "Конечно, вы должны обратиться к полицейским с требованием защитить ваши права. Привезли вас в центр комплектования... Я вам советую требовать предоставления вам бесплатного адвоката и вызова полиции и чтобы вам сообщили основания, на которых вас задержали", - подчеркнул он.

Также Кравец заявил, что не нужно подписывать никаких документов и проходить ВВК, пока вам не сообщат письменно, на каком основании вас удерживают в ТЦК.

"Никогда не предлагайте взяток. Это приводит к крайне негативным последствиям не только для тех людей, но и для вас тоже. Потому что это может быть и провокация, вас могут привлечь к ответственности за эту взятку", - отметил он.

Адвокат добавил, что задержать вас могут только по решению суда.

Военнообязанных "пакуют" в авто

Ранее адвокат Андрей Новак объяснил, что "пакование" человека после вручения повестки даже в полицейское авто или автобус - незаконно. Он подчеркнул, что военнообязанный должен сам прибыть в военкомат.

После таких случаев появилась информация, что представителей военкоматов "вооружат" бодикамерами, чтобы они могли фиксировать на видео или момент вручения документа, или отказа от него. Такое решение было принято после скандальных случаев, когда людей силой тащат в авто представители ТЦК.

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