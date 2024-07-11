По словам вице-премьера, роль женщины также важна и в восстановлении страны.

Сейчас более 10 тысяч женщин-военных выполняют боевые задачи на линии фронта. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время участия в панельной дискуссии "Женщины, мир, безопасность: роль женщин-лидеров" в рамках Общественного форума НАТО.

"Украинцы противостоят российской агрессии как единый народ - и женщины, и мужчины. Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 тысяч женщин выполняют боевые задачи на линии фронта", - заверила политик.

По ее словам, роль женщин важна также и в восстановлении страны, а именно для развития экономического потенциала.

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"Мы также переосмыслили роль женщин в восстановлении и реконструкции Украины. Уже есть большая программа, которая предусматривает, что женщины будут иметь больше доступа и будут активно вовлечены в процесс восстановления и реконструкции", - подчеркнула Стефанишина.

Женщины в ВСУ - последние новости

Ранее Герой Украины Кирилл Верес рассказал, что на войне девушки ведут себя ответственнее на 100%, чем мужчины. По его словам, в самоотдаче девушки "очень страшные" в хорошем смысле этого слова.

"У нас (бригаде военного - УНИАН) нет девушек штурмовиков, это мое личное видение как командира. Но я очень люблю, когда девушки - пилоты. У нас есть сейчас девушки старшие над пилотами. Одна из них занимается ночными бомберами, другая занимается FPV и "Мавиками". И в будущем они будут командирами взводов, то есть в подчинении у них будет 40 мужиков", - подчеркнул он.

В то же время реабилитолог, боевой медик и участница боевых действий Юлия Витковская рассказала о своей работе в ТЦК. По ее словам, фиксируется множество случаев того, как мужчины избегают общения с представителями ТЦК.

"Идем: полицейские и нас двое. Универмаг "Киев", мы на стоянку заходим, впереди - двое мужчин. Я вижу, что один из них поднимает глаза в мою сторону, видит, что мы идем навстречу, хватает за руку друга, они разворачиваются и идут в противоположном направлении, с того, откуда они шли. Я дергаю своего коллегу за руку: "Смотри, говорю, защитники пошли!", - отмечает Витовская.

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