По словам командира, женщины-военнослужащие показывают хорошие результаты во время выполнения задач.

Герой Украины Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы заявил, что на войне девушки ведут себя ответственнее на 100%, чем мужчины. По его словам, ему импонирует то, когда женщины являются пилотами дронов.

"В ответственности. 100% лучше. Но до тех пор, пока она тебя любит или уважает (смеется). Как только каприз какой-то или обида - это чуть ли не саботаж. Очень тяжело бывает. Так кричишь, говоришь, говоришь, кричишь, а потом молчишь и понимаешь - одно и то же. Хочется выйти, хлопнуть дверью, но это мой штаб, я не могу выйти (улыбается). Из-за этого они хлопают дверью. Я говорю: "Ну что же ты делаешь", а она мне: "Я не специально"", - рассказывает Верес.

В то же время он заверил, что в самоотдаче девушки "очень страшные" в хорошем смысле этого слова.

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"Но в ответственности по выполнению задач, в самоотдаче - девушки очень страшные в хорошем смысле этого слова. У нас нет девушек штурмовиков, это мое личное видение как командира. Но я очень люблю, когда девушки - пилоты. У нас есть сейчас девушки старшие над пилотами. Одна из них занимается ночными бомберами, другая занимается FPV и "Мавиками". И в будущем они будут командирами взводов, то есть в подчинении у них будет 40 мужиков", - подчеркнул военный.

По словам Вереса, в основном в его батальоне девушки выполняют функции медиков или делопроизводителей, однако есть те, которые участвуют почти в каждом бою.

"Как для меня, много. Маленький взвод девушек. Это в основном медики, делопроизводители некоторые. А чтобы из топовых, кто в движухе участвует почти в каждом бою - это две, плюс те, которые обеспечивают бои - условно говоря, до трех девушек", - отметил воин.

Также он поделился тем, что иногда личный состав ходит без бронежилета на боевых позициях. Тогда Верес пугает бойцов тем, что позвонит их женам.

"Иногда пилоты себе могут позволить сидеть в блиндаже, летать без бронежилета. Ладно, ты летаешь без бронежилета, ну но выходишь ты же на улицу - надень броню. А тут бац, вижу обстрел идет, а он сидит без брони. Чем лучше роешь, тем больше живешь. Накрыл блиндаж - живешь, не накрыл блиндаж - умер", - добавил командир батальона.

Герой Украины отметил, что пока не приходилось набирать жен, однако он шутит, что пугает воинов этим.

"Говорю: "Будешь жаловаться - наберу жену". Понимаете, на войне очень часто притупляется чувство страха. А еще есть наша эта ху*ня: "авось пронесет" или "не со мной". Нах*й это "не со мной"! Выйди в бронежилете, мы же не стоим 20 часов на посту. Начался обстрел - надень броню", - отметил Верес.

В свою очередь журналист спросил командира, как он относится к ошибкам военных и позволяет ли им ошибаться.

"Канечно. Но смотря, что за вашей ошибкой потянуло. Если вы разбили мобильный телефон - хр*н на вас. Если разбили дрон, если это первая ошибка - прощу. А если ошибка, которую тебя три месяца учили не делать - накажу. А если из-за твоей ошибки погиб личный состав - раздеру. Все. Простая математика", - пояснил Верес.

Однако он подчеркнул, что в первую очередь ругает себя за то, что действия его подчиненных привели к таким потерям.

"И скажу так, что я сделал некоторые кадровые изменения. Потерь было немного, но они были, и для меня это недопустимая роскошь. Если бы тот боец был жив, я бы ему за ту тупость разбил бы лицо по-отечески, а не дал бы подзатыльник. Но не могу я его оживить из-за его же тупости (эмоционально). А это должен был увидеть командир, который там был недалеко. Поэтому работу над ошибками мы также делаем постоянно, и нет у нас такого, что виноват только солдатик", - сказал боец.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что темпы мобилизации в Украине вызывают истерику в России, поэтому не исключены провокации, такие как поджог помещений ТЦК и СП.

"За последний месяц набрано больше людей, чем за предыдущие полгода", - добавил Дикий.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что российские оккупанты продвинулись на Старомихайловском направлении фронта сразу на двух участках.

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