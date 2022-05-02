В Польшу выехали более 3 миллионов украинцев.

Количество лиц, покинувших Украину с начала полномасштабной войны, превысило 5,5 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, размещенные на соответствующем сайте.

По имеющимся данным, по состоянию на 1 мая 5 563 959 украинцев покинули Украину. УВКБ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, которые выезжают и возвращаются домой.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

В Польшу выехали 3 056 826 украинцев, в Румынию - 825 874 человек, в Венгрию - 530 157 человек, в Молдову - 447 604 человек. Еще 379 447 человек выехали в Словакию.

Заметим, что в приведенной статистике ООН пользуется также данными правительств Беларуси и России утверждает, что в эти страны уехали 25 002 и 681 156 человек соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: