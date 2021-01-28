После уроков учительницы дети просили своих родителей переходить на украинский.

В Днепре вспыхнул скандал из-за проукраинской позиции одной из учительниц школы №137.

Об этом говорится в заметке сообщества Файне місто Дніпро в Facebook.

Группа родителей взбунтовалась, поскольку педагог рассказывала детям о войне на Донбассе и России-агрессоре, и что российские войска убивают украинцев. Жалобу в соцсети опубликовали на странице "Образование Днепра", но пока сообщение недоступно.

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"Недавно нам дали нового учителя, а он учит детей, что русский язык – язык врагов, русские – враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не разговаривает на украинском – враги, что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7-8 лет, в своем возрасте они уже столько ужасов о Сталине знают", – говорится в изложенном скриншоте.

Депутат областного совета Елена Зеева отметила, что муж учительницы погиб на войне на Донбассе.

Педагога уже успели обвинить в нацизме и обозвать "бандеровской тварью". Кроме того, авторы жалобы уверены, что второклассникам нельзя рассказывать о таких вещах, а преподавание на украинском нужно "плавно адаптировать". Хотя некоторые дети уже начали своих родителей просить переходить в разговоре с ними на украинский.

Также родители просят помочь, "как сопротивляться распространению политической информации", в частности, на уроках патриотического воспитания. Авторы жалобы отметили, что они "не против украинского", а "против ненависти к русским".

Что думают чиновники

Обиженные родители требовали от администрации школы уволить учительницу, но требование не удовлетворили, поскольку не увидели в действиях женщины состава преступления. В департаменте образования городского совета тоже предупредили, что решение будет в пользу педагога.

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Автор: УНИАН