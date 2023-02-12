Дмитрий Лубинец отметил, что австрийский представитель лично вывез несовершеннолетних украинцев в Россию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал подробности скандала с вывозом украинских детей из Австрии в Российскую Федерацию. Украинский омбудсман сообщил, что получил лишь отписки от Европейского института Омбудсмана.

Лубинец отметил, что дети из Луганской области сначала какое-то время находились во Львовской области, на них были оформлены все необходимые документы и получены разрешения от родителей, чтобы маленькие украинцы могли законно находится в Австрии.

"Господин Зигеле их (детей из Луганской области – УНИАН) забирает (мы сейчас разбираемся, каким образом он это сделал) и физически доставляет в Россию. По всей вероятности, он это сделал самолетом через Анкару. Прилетел в Москву, где лично передал их представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямиком в Москву", - сообщил украинский омбудсман в интервью изднию NV.

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При этом он отметил, что сразу же обратился к президенту организации Драгону Милкову и потребовал созвать заседание из-за вывоза детей из Австрии, а также потребовал исключить Зигеле из организации.

"На первое письмо я не получил никакого сознания. Был послан такой ответ, что господин Зигеле, когда он это делал, не был представителем этой организации. У меня возник такой риторический вопрос: ночью Зигеле является представителем этой организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей, перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии", - сообщил Лубинец.

Кроме того, на второе письмо украинского омбудсмана прислали неофициальный ответ, что якобы заблокирован рабочий компьютер, поэтому ответить они не могут.

"После этого понял, что президент этой организации Драго Милков поддерживает действия Йозефа Зигеле, а я находиться в рядах этой организации не могу. Я публично написал открытое письмо ко всем членам этой организации с предложением, просьбой, требованием выйти из рядов этой организации. Показал пример. Я публично разрезал членский билет. Я хотел бы поблагодарить омбудсменов Латвии, Литвы, которые уже вышли из этой организации. И я знаю, что сейчас готовится ряд других наших коллег, которые тоже будут выходить из этой организации", - объяснил уполномоченный по правам человека.

Также он рассказал, что власти Австрии открыли уголовное производство в отношении Зигеле и приостановили действие его адвокатского удостоверения, а также изъяли компьютерную технику.

"Я надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых, как человек, который непосредственно принял участие в похищении двух украинских детей. Именно так я трактую эту ситуацию. Он физически забрал украинских детей и передал их представителям страны-террориста РФ", - подытожил Лубинец.

Похищение украиских детей в Австрии - что известно

В Австрии чиновники провинции Тироль без разрешения украинских властей отправили в Москву двух подростков из Украины. Юноши 16 и 17 лет проживали в детско-юношеском заведении.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец демонстративно уничтожил свой членский билет Европейского института Омбудсмана и заявил о выходе из организации в знак протеста.

Он подчеркнул, что Зигеле нарушил Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в условиях войны. Также он отметил, что насильственная передача детей при данных обстоятельствах "является одним из признаков геноцида".

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