Лубинец призвал своих коллег из других стран последовать его примеру.

В январе Австрия отправила в Москву двух украинских детей-беженцев. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец демонстративно уничтожил свой членский билет Европейского института Омбудсмана (ЕИО) и заявил о выходе из организации в знак протеста.

"Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, которые находились на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ, – заявил Лубинец.

По информации СМИ, двух украинских детей из Австрии в Россию отправил доктор Йозеф Зигеле – генеральный секретарь ЕИО, который также является заместителем омбудсмена земли Тироль в Австрии.

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Лубинец подчеркнул, что своими действиями Зигеле нарушил Женевскую конвенцию о защите гражданского населения в условиях войны. Также он отметил, что насильственная передача детей при данных обстоятельствах "является одним из признаков геноцида".

Особое возмущение украинского омбудсмена вызвал тот факт, что ЕИО не провел внутреннее расследование и не принял в отношении Зигеле никаких санкций. При этом президент ЕИО проигнорировал соответствующие запросы Лубинца.

"Обратился к коллегам, которые являются членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института омбудсмена и осудить действия его руководства", – сообщил он.

Украинские беженцы в Европе

По данным ООН, на конец января в странах Европы оставалось около 4,8 млн украинских беженцев. Больше всего – в Польше (1,5 млн), Германии (881 тыс.) и Чехии (485 тыс.). В целом за время войны в Европе побывало 8 миллионов украинских беженцев, включая тех, кто вернулся домой к настоящему времени.

Поскольку война в Украине всё еще далека от завершения, Европейский союз продлил для украинцев режим защиты. Национальные правительства также продлили соответствующие меры.

При этом украинские беженцы нередко сталкиваются в Европе с нарушением своих прав и становятся жертвами незаконной трудовой эксплуатации. Показательный случай произошел в Испании.

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