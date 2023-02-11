Он отмечает, что Россия должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и ее причинах.

Как сообщил Лубинец в своем Telegramканале,

что мир должен знать о системном нарушении Россией прав человека, Женевских конвенций и других норм международного права. Лубинец добавил, что согласно Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается применение любых мер, которые могут нанести физических страданий или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой, под их властью.

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"РФ должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных Константина Ширинга и Джемиля Гафарова, а также сообщить о результатах Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что о смерти Ширинга стало известно 7 февраля.

"Он умер на территории колонии №5 в городе Новотроицк в Оренбургской области Российской Федерации. Администрация колонии №5 официально не подтвердила смерть Константина Ширинга, но сообщила об этом родственникам", - отметил он.

О смерти 60-летнего Гафарова стало известно вчера.

"Он умер в СИЗО Новочеркасска. Джемиль Гафаров был незаконно лишен свободы и обвинен в якобы участии в деятельности "террористической организации". На момент заключения Джемиль Гафаров имел 3-ю группу инвалидности из-за проблем с сердцем. Из-за игнорирования его состояния здоровья и неоказания медицинской помощи Гафаров перенес сердечный приступ в СИЗО и получил 2-ю группу инвалидности", - подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный подчеркнул, что антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины, неоказание надлежащей медицинской помощи является нарушением основополагающих прав человека, норм международного права и приравнивается к пыткам.

"Поэтому готовим письмо в Комитет ООН против пыток. Россия в очередной раз показывает, что для нее права человека - пустой звук!"- написал омбудсмен.

Смерть украинских политзаключенных в России: подробности

10 февраля, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в российском СИЗО умер крымский политический заключенный Джемиль Гафаров, незаконно осужденный российскими судами к 13 годам лишения свободы.

27 марта 2019 года в оккупированном Россией Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, большинство из которых - активисты общественного объединения "Крымская солидарность".

В результате обысков 27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Это Джемиль Гафаров, Руслан Сулейманов, Алим Каримов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Риза Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Сервет Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Энвер Аметов и Владлен Абдулкадыров.

Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в это "уголовное" производство.

Их обвиняют в причастности к деятельности Исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ, стране-террористе, признана террористической.

Против них были возбуждены дела по ст. 205.5 уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).