Жителям города угрожает вспышка холеры, дизентерии и кишечной палочки.

В Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за антисанитарии в городе и опасности подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тысячам мариупольцев угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сейчас температура воздуха составляет около 20 градусов, так что скоро в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии – из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

"Оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что в Украине назревает экологическая катастрофа из-за убитых российских солдат. Тела выделяют трупный яд, а Россия не проявляет никаких попыток для того, чтобы забрать останки своих погибших граждан для захоронения.

В то же время в посольстве США говорят, что химические вещества, выделяемые из поврежденных объектов и критической инфраструктуры, могут просачиваться в землю, отравляя почву и растения.

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